第1子妊娠中のモデルでタレントの藤田ニコル（28）が26日までにインスタグラムを更新。マタニティーフォトを公開した。藤田は「1ヶ月前の私」とコメントし、愛犬とのマタニティーフォトをアップ。藤田は透け感のあるレースのトップスを着用し、ふっくらと大きくなったおなかを披露した。この投稿にフォロワーからは「ママの顔になってる」「神秘的なお写真見せてくれてありがとう」「もうすぐかな?」とコメントが寄せられている。