女優寺島しのぶ（53）が26日、インスタグラムを更新。結婚記念日を迎えたことを報告した。「19回目の結婚記念日」と報告し、夫でフランス人のアートディレクター、ローラン・グナシア氏と乾杯をする姿を投稿した。続けて「19年前の日枝神社。晴れ男のローラン側の空は快晴。雨女だった私側の空は今にも降り出しそうな灰色でした。原美術館でガーデンパーティーだったため、母さんが空に向かってお祈りしてた姿を思い出す。無事その