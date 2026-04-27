タレントで実業家の紗栄子（39）が27日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ドットな毎日」と書き出した紗栄子。夏を先取りしたような涼しげなファッションをアップした。美しいデコルテラインがはっきりとわかるキャミソール姿を披露。ファンからは「美しさに磨きがかかってる」「紗栄子さんてずっと美人で洗練されてて素敵」「こんな綺麗可愛い39歳最高過ぎます！」「ドットな紗栄子様、可愛す