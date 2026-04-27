チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「○○銘柄はオワコン！」「次は○○銘柄が来る！」といった情報に踊らされないための思考法について解説します。メディア側の視点に立ち「ノイズ」に惑わされない証券