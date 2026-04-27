【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２６日、本拠地でのカブス戦に１番指名打者で出場し、七回に１２試合６０打席ぶりの本塁打となる６号ソロを放つなど３打数３安打１打点で、あと三塁打が出ればサイクル安打という活躍だった。ドジャースは６―０で快勝した。カブスは先発の今永昇太が５回１／３を投げて６安打５失点で２敗目（２勝）、４番右翼で出た鈴木誠也は４打数無安打だった。１１試合アー