タレント渡辺美奈代（56）が26日までに自身のブログを更新。結婚30周年記念のプレゼントを披露した。「指輪のプレゼント結婚生活30周年の記念日!先日、ティファニー銀座でお祝いしてきました!」と報告し、実業家の夫、矢島昌樹さんとのショットをアップした。渡辺の左手の薬指にはティファニーの指輪が輝いている。