耐震工事などでリニューアルされた神戸ポートタワーが2周年を迎え、記念イベントが行われました。 1963年に開業し、その曲線美から「鉄塔の美女」とも呼ばれる神戸ポートタワー。耐震工事などを経て、おととしリニューアルされました。 リニューアルから2周年を迎えた25日、記念イベントが開催され、展望デッキへの子ども（小学生以上中学生以下）の入場料は通常の半額に。タワ