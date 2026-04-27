トッテナム・ホットスパーに所属するオランダ代表MFシャビ・シモンズが、負傷で今季絶望となり、今夏のFIFAワールドカップ2026も欠場することを明らかにした。現在23歳のシャビ・シモンズはバルセロナやパリ・サンジェルマン（PSG）の下部組織出身で、PSGやPSV、ライプツィヒなどでのプレーした後、2025年8月にトッテナム・ホットスパーに加入。新天地ではここまで公式戦41試合出場で5ゴール6アシストを記録していた。また、オ