埼玉県行田市で、2階建て住宅の勝手口の網戸が壊されて住宅内の現金が盗まれるなどの被害が相次ぎました。きのう（26日）午前10時15分ごろ、埼玉県行田市持田の2階建て住宅で「勝手口のドアが開放状態で現金などが盗まれた」と住人の男性（44）から110番通報がありました。何者かに住宅の勝手口のドアにある網戸が壊され、住宅から現金およそ32万2000円や財布、キャッシュカードなどが盗まれたということです。また、同じ日の午後3