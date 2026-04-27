俳優の香取慎吾（49）が27日までに自身のインスタグラムを更新。「新しい地図」で共に活動する俳優・草磲剛（51）との2ショットを披露した。現在出演中の舞台「新宿発8時15分」が26日、東京公演の千秋楽を迎え、「つよぽんにグルーヴ出ちゃってたよすごく良かったよぉ！と褒められちゃった #新宿0815」と書き出すと、楽屋での自身と観劇に訪れた草磲の2ショットをアップ。ハッシュタグでは「東京21公演出来た