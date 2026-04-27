タレントの奥ゆい（26）が26日までにインスタグラムを更新。グラビア掲載誌を告知した。奥は「初ソロ単独表紙4／27(月)発売『ヤングドラゴンエイジVOL.34』表紙＆巻頭を担当させていただきます!」と告知し、雑誌の表紙をアップした。奥はオレンジ色のバンドゥビキニを着用。真っ白なデコルテと、ビキニからはみ出たバストが印象的な姿を見せている。続けて「まさか自分が、雑誌の"表紙を1人で飾る日"が来るなんて…本当に