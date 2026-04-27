「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「40代の男前な俳優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【6位までの全ランキング結果を見る】2位：速水もこみち2位は、俳優の速水もこみちさんでした。ドラマ『緊急取調室』（テレビ朝日系）シリーズで渡辺鉄次役を長年務め、2025年12月26日に