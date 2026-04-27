フランスメディアのRFIはこのほど、米メディアのウォール・ストリート・ジャーナルが発表した、ベセント米財務長官に対するインタビュー記事を引用して、貿易問題での米中の交渉を紹介する記事を発表した。同長官は中国による輸出規制が問題になっているレアアース関連製品の問題について、「4年以内に完全に解決できるだろう」と自信を示したという。米国と中国との経済関係は、途絶えたわけではない。米国企業は依然として中国で