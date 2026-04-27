LINEリサーチは、女子中学生を対象に「これからブレイクしそうだと思うお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【3位までの全ランキング結果を見る】2位：青木マッチョ（かけおち）2位は、お笑いトリオ「かけおち」のメンバーである「青木マッチョ」さんでした。元消防士から芸人になったという異色の経歴の持ち主で、女子中学生のランキングで2位にランクイ