4月27日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 きょうは「晴れ」の一言となりそうです。朝から霧がかかったところもありますが、日中は霧も取れて、各地青空が広がるでしょう。降水確率は0％で、雨や黄砂の心配もありません。空気がカラッとした絶好の洗濯日和となります。最高気温は熊本市や人吉市で25℃の夏日、阿蘇市乙姫や天草市牛深でも21℃の予想で、汗ば