デンソー（上）とロームのロゴトヨタ自動車グループの部品最大手デンソーは27日、電子部品大手ロームへの買収提案を巡り、「提案を取り下げることを含め検討している」と発表した。提案に対してローム側の賛同が得られていないのは事実とした。撤回すれば電気自動車（EV）などの電力制御に使うパワー半導体の再編は、ロームと三菱電機、東芝の事業統合協議を中心に進むことになりそうだ。デンソーは、買収提案に関する対応に関