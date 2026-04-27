週明けの日経平均株価は上昇し、再び節目の6万円を超え一時取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均株価の変動イラン情勢の先行き不透明感は続いていますが、先週はアメリカ市場でハイテク株が堅調に推移し、東京市場でもAI・半導体関連株中心に上昇傾向となり、高値水準を維持していました。きょうも取引開始直後からAI・半導体関連銘柄が株価を押し上げ、日経平均は再び6万円台をつけ、23日につけた取引時間中