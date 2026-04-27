お笑いコンビ「とんねるず」石橋貴明の長女で、女優の石橋穂乃香が、米ハワイを訪れたことを明かした。２７日までにインスタグラムで「約２０年ぶりのハワイむかーし住んでいたことがあるのでずっと来たかったし、自分の家族と来るのが夢だったから本当に嬉しかった！」と娘を連れて楽しむ姿をアップ。「幼いながらも色んな感情を抱えていたむかしの自分と、色んな面で変化した自分が混ざったような不思議な時間だった〜」