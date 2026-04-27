1910年の創業以来、高品質な商品で食通を魅了し続けるスーパー「紀ノ国屋」。その心臓部ともいえる製造工場が、東京・三鷹の住宅街のなかにあります。今回は、普段は入ることのできない工場を特別に取材！長年愛される人気商品のおいしさの秘密とともに、一般客もお買いもの可能な工場直売店ならではのおトク情報もあわせてレポートします。まるで巨大な厨房！「約1000店舗分」を支える人の力「直営店のほか、提携する1,000以上