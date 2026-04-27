どうして護摩行はキャンプファイヤーのように火を燃やすの？ 煩悩を焼き尽くすため 護摩行をご覧になったことはあるでしょうか。堂の中に1.5メートル四方ほどの壇が造ってあって、真言〈＊〉という呪文を唱えながらその中央にある炉で小さな角材（護摩木）を燃やすのです。 時には炎が高く燃え上がることもあり、迫力がある行法です。護摩は密教の行として日本に伝えられましたが、その起源はバラモン教の拝火儀礼