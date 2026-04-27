お酒を飲む時に揚げ物を積極的に食べるべき理由 揚げ物は実は優秀なおつまみ！ 肉や魚のフライなど、油をたっぷり使っている揚げ物は、体に悪そうだからと敬遠する人も多いでしょう。しかし、食べ過ぎることがなければ、揚げ物はとても優良なおつまみと言えます。 たんぱく質と油脂類（脂質）は、お腹にとどまりやすく、アルコールの吸収を遅らせる効果があります。また、たんぱく質を摂ることは、血中のアルブミン値