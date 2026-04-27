北朝鮮で26日、ウクライナ侵攻を続けるロシアに派遣された兵士をたたえる記念館の開館式が行われました。両国の長期的な軍事協力の計画も明らかになっています。ロシアメディアによりますと、北朝鮮の首都・平壌で26日、ロシアに派遣された北朝鮮兵士の功績をたたえる記念館の開館式が行われ、金総書記は「両国の軍が、平和と主権の名のもとにざんごうで肩を並べて戦い、重要な軍事的成果を達成した」と述べました。プーチン大統領