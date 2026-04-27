韓国のボーイズグループZEROBASEONE（ゼロベースワン）が26日、公式SNSチャンネルにトレーラービデオ「A−film」を公開した。韓国メディアのスポーツ東亜は27日「タイトルにふさわしい洗練された演出と感覚的な画面構成。落ち着いたモノトーンの色彩の中に配置された精緻なミザンセーヌは映像の没入感を最大化し、段階的に高まる断片的なサウンドは奇妙な緊張感を生み出すこともあった」と報じた。映像の中で、5人のメンバーは、人