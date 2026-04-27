25日午前、大館市商人留で杉の木などを焼く林野火災がありました。けがをした人はいませんでした。大館警察署の調べによりますと25日午前10時40分ごろ、大館市商人留字野崎の林野から出火しました。付近で畑の作業をしていた人が、林野から煙が出ているのに気づき消防に通報しました。火は約50分後に消し止められましたが、杉の木約30本など1,500平方メートルほどが焼けました。けがをした人はいませんでした。警察が出火の