テクノホライゾンがカイ気配スタートで一気に株価水準を切り上げている。ＦＡ関連を主要領域にロボティクス分野に長じ、ＡＩ技術による高速検査機能を搭載したＸ線装置などでも定評がある。ＡＩとロボティクスの融合で重視すべき要素である光学・センシング技術において今後活躍が期待され、フィジカルＡＩ関連の一角としても存在感を高めている。 そうしたなかも足もとの業績は好調を極めており、前週末２４日取引終