ＭＩＸＩが大幅高で６日ぶりに反発している。前週末２４日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１６８０億円から１７１０億円（前の期比１０．４％増）へ、営業利益が２００億円から２２０億円（同１７．３％減）へ、純利益が１３０億円から１７０億円（同３．４％減）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。スポーツセグメントのベッティング事業などが好調に推移