イメージワンやＲｅＹｕｕＪａｐａｎが急反発している。前週末２４日の取引終了後に、両社とウインテスト、ａｂｃ及び産業用太陽光発電事業などを手掛けるＦＤ（愛知県刈谷市）の５社が、日本国内におけるＡＩ特化型高性能データセンターの開発及び運営体制の構築を目的とした合弁会社を設立することで基本合意したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 それぞれの得意分野であるインフ