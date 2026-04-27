アイチコーポレーションが５営業日ぶりに反発している。同社は２４日取引終了後、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比５．２％増の７９億円としていることや、年間配当計画を前期比５円増配の６５円としていることが好感されているようだ。 売上高は同５．７％増の６３０億円を見込む。国内市場におけるサービス、リース、中古車販売などの更なるバリューチェ&#