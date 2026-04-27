岡山市が今月（4月）1日から運用を開始した「林野火災警報・注意報」について、市は発令についてホームページでの公開や各種SNSでの発信に加え、来月（5月）1日から岡山市公式LINEでも通知を行うということです。 注意報は以下の1または2のいずれかの条件に該当する場合に発令されます。 ・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下である場合・