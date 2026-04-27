27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比32.0％増の742億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.0％増の559億円となっている。 個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦＳ＆Ｐ５００（ヘッジあり） 、上場Ｔｒａｃｅｒｓ米国債０－２年ラダー 、ＡＩセレクトメガトレ