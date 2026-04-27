今年初戦で勝利を飾った（3）ライアンが連勝を決める。前走は得意の道悪だったとはいえ、逃げ切り図るボウトロイをゴール寸前で差し切った。まだまだ末脚に衰えはないようだ。少頭数だが逃げ、先行馬がそろった一戦。流れもこの馬に向く。