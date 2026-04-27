フロリダ州立大戦米大学野球リーグ・スタンフォード大に所属する佐々木麟太郎内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのフロリダ州立大戦で今季14号となる逆転サヨナラ満塁弾を放った。逆方向への豪快な一発に解説者も「マジかよ！」と絶叫した。3-4と1点ビハインドの9回無死満塁。佐々木は左腕の外角への1球を逆らわずに弾き返した。左中間にグングン伸びた打球はそのままフェンスオーバー。逆転サヨナラ満塁弾となり、ホーム