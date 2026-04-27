敵地ドジャース戦米大リーグ・カブスの今永昇太投手は26日（日本時間27日）、敵地ドジャース戦に先発登板し、6回途中100球を投げて6安打5失点、6奪三振3四球で2敗目を喫した。チームも0-6で敗れた試合後、反省を口にしつつ手応えを明かした。今永は初回先頭の大谷に四球を与えると、その後1死一、三塁から犠飛で先制点を許した。さらに2死二、三塁から2点タイムリーを打たれて3失点。しかし、以降は5回まで大谷翔平投手以外か