第２子を妊娠中の歌手・倖田來未が、最新ショットを公開した。３月に第２子妊娠を発表し、１６日にはピンク色に染めた新ヘアを披露した倖田が２６日に自身のインスタグラムを更新。アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティーを務めるラジオ番組への出演を報告し、「今週から２週にわたって出演させていただきますきゃりーちゃんとの久々の再会！！喋りが止まらない！笑笑今度、ランチに行こう笑笑」と再会を喜