マツコ・デラックス（53）が出演予定だったNetflixの新番組「ブラックオークション 〜禁断の入札〜」が制作中止となった。公式YouTubeではマツコ本人が経緯を説明し謝罪した動画がアップされ、話題になっている。【写真】りくりゅうペアは引退後も「2人で活動」宣言で気になる元フィギュア界のタレント業…成功者と消えたひと新番組制作は1月27日に発表されたが、マツコはその1週間後の2月上旬に首の脊髄が圧迫され手足にしび