◇「政権高官が標的…高位職から」アレン容疑者は「もし絶対的に必要であれば、行事参加者の大半は小児性愛者、強姦犯、反逆者の演説に出席することを『選択』したのだから共犯に当たるという前提で、ほぼすべての人を押しのけてでも標的に接近する」とし、「ただ、そのような状況にならないことを願う」と記した。数百人の会場参加者に対しても敵意を示し、潜在的な攻撃を正当化した形だ。アレン容疑者は、自身の犯行に対して予想