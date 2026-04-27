25日（現地時間）、米ホワイトハウス記者団夕食会会場で起きた銃撃事件の容疑者、コール・トーマス・アレン（31）が犯行直前に家族へ送り、犯行動機などを記した声明文形式の文章（マニフェスト）の全文が、ニューヨーク・ポストによって公開された。アレン容疑者は、約6000語に及ぶ声明文で、自らを「冷酷な力（coldForce）」「親切な連邦暗殺者（Friendly Federal Assassin）」と称し、犯行を正当化しようとした。ドナルド・トラ