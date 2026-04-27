イスラエルがイランとの戦争初期、アラブ首長国連邦（UAE）に自国の核心的な防衛網「アイアンドーム」の砲台と運用兵力を配備したと、米メディアのアクシオスがイスラエル・米国当局者の言葉を引用して26日（現地時間）報じた。アイアンドームがイスラエル本土と共同開発国の米国以外の国に配備されたのは今回が初めて。同メディアによると、2月28日に米国・イスラエルとイランの戦争が勃発した後、UAEはイランの集中的な標的とな