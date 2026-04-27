いよいよ新年度もスタートし、新たな社会人たちが産声を上げた。高い志を持つ一方で、「好きなこと」に固執するあまり周囲との軋轢を生むケースも多いのがこの時期。大手IT企業・楽天グループには今年も多くの新卒社会人が入社しているが、新卒に対してどのようにエンパワーメントを浸透させていくのだろうか？ 楽天モバイル株式会社の基地局設置統括本部ヴァイスディレクター・大前悠美さんに取材を敢行。多くの学びと失敗、挫