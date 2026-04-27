秋田市浜田で25日、26日とクマの目撃が相次ぎました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと25日午前8時45分ごろ、秋田市浜田字陣ヶ原の山林にクマ1頭がいるのを、秋田市の40代の女性が職場から目撃しました。クマの体長は約1メートルです。高齢者の福祉施設から約100メートルの場所で、付近にはコンビニエンスストアがあり、JR羽越線や国道7号が通っている地域です。また、26日午前10時5分