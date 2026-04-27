現地４月26日に開催されたFAカップ準決勝で、今月22日にリアム・ロシニア監督を電撃解任したチェルシーは、田中碧を擁するリーズと聖地ウェンブリーで対戦。23分にエンソ・フェルナンデスに奪ったゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。決勝ではマンチェスター・シティと相まみえる。スコアラーのE・フェルナンデスと共に、勝利に大きく貢献したのは、守護神のロベルト・サンチェスだ。ブレンデン・アーロンソンとの１対１