「妙にガチすぎるカプセルトイ」として、一部の界隈で熱狂的な支持を集めている「手のひらネットワーク機器」シリーズが、ついに“選挙制”を導入します。株式会社エーピーコミュニケーションズと株式会社ターリン・インターナショナルは、同シリーズ第5弾のラインナップをユーザー投票で決める企画を実施すると発表しました。投票で選ばれるのは得票数上位4機種。インフラエンジニアやミニチュアファンによる、静かながらも