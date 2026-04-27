島根県出雲市斐川町に位置する湯の川温泉は、三方を山に囲まれたのどかな環境にあります。その歴史は古く、出雲大社の主祭神であるオオクニヌシノミコトに恋をしたヤカミヒメが、旅の疲れを癒やすために立ち寄ったという神話が伝えられています。泉質はナトリウム・カルシウム・硫酸塩・塩化物泉で、源泉温度は50.2度。ホウ酸を多く含んだアルカリ性の湯は、入浴すると肌がしっとりつるつるになるといわれ、まさに「天然の化粧水」
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