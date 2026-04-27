現金離れが進み、スマートフォンによるキャッシュレス決済が主流となる現代。神社のお賽銭（さいせん）やガチャガチャなど、これまで現金必須と思われてきた意外な分野でも広がりをみせています。片手で支払いが完了してポイントも貯まるスマホ決済はメリットが多い一方で、電波状況やバッテリー切れで決済できないという心配も残ります。どのような対策をしておくべきか、最新のキャッシュレス決済事情に詳しい消費経済アナリスト