27日午前5時半ごろ、北海道十勝地方で震度5強を観測する地震がありました。現在、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されていますが、気象庁はこの情報で注意を呼びかけていた対象の地震ではないとしています。気象庁によりますと午前5時24分ごろ、北海道浦幌町で震度5強を観測する地震がありました。また、新冠町で震度5弱を観測したほか、北海道から青森県の広い地域で震度4を観測しています。震源地は十勝南部、マグニチ