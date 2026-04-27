ついにね、オサラバの時がきちゃったよ。いろいろ、みんなに親切にしてもらってありがとう。いっぱい感謝して、旅にいきます。アバヨ。ＫＵＭＡ【写真】篠原勝之さん、会社員に戻らないと決意の坊主頭に！「ゲージツ家のクマさん」こと美術家の篠原勝之さん（84）が17日、肺炎のため奈良市内の病院で死去した。上記のメッセージはクマさんが最後に残した言葉だ。クマさんのSNSで親族が「篠原の体調についてご心配