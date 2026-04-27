核兵器廃絶を訴えて米ニューヨークを行進する被爆者ら＝26日（共同）【ニューヨーク共同】米国で27日に始まる核拡散防止条約（NPT）再検討会議を前に、渡米中の被爆者らが26日、ニューヨークの国連本部近くで核兵器廃絶を訴え行進した。「核なき世界」への逆行が目立つ世界情勢の中、ニューヨークの摩天楼に「ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ」と叫ぶ声が響いた。記者が同行した。午前10時、曇り空の下、ニューヨーク