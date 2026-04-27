（CNN）国営イラン放送（IRIB）によると、イランのアラグチ外相はパキスタン首都イスラマバードを出発し、ロシアへ向かっている。イラン学生通信（ISNA）は、イランの駐ロシア大使の話として、アラグチ氏が27日にロシアのプーチン大統領と会談し、「交渉の最新状況、停戦、および周辺情勢についてロシア当局者と協議する」と報じた。米イランのさらなる対面協議への期待が薄れる中、アラグチ氏の出発は同氏の48時間で2度のパキスタ