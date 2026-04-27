気象予報士でタレントの穂川果音（40）が27日までに自身のインスタグラムを更新。白Tシャツ姿に“手書きアート”した加工ショットを公開した。「最近流行ってる手書きアート。ところで、もしかして今GW中？！みんなは何して過ごすのー？」とつづり、白いTシャツ姿の写真に“手書きアート”加工したショットなどをアップした。この投稿にフォロワーらからは「かわいい」「美しいLove」「Pretty」「めちゃかわいい！」「手書き