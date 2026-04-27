Snow Man・岩本照が、28日発売の『ELLE Japan（エル・ジャポン）』6月号特別版で表紙を飾る。岩本が、同誌の表紙に登場するのは今回が初めて。【写真】シックで素敵！ジャケットスタイルの岩本照ELLE MEN初登場の岩本がジャパンアンバサダーを務める「ドルチェ＆ガッバーナ」をまとい、洗練された大人のリゾートスタイルを披露。独占インタビューではファッションのこだわりやファンの存在についても語っている。通常版は5ペー